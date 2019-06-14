«АвтоВАЗ» собрал миллионный автомобиль на платформе Renault

Волжский автозавод и «Рено» договорились о выпуске автомобилей на платформе B0 в феврале 2008 года, а через четыре года с конвейера предприятия сошла первая машина, построенная на этом шасси. Ею стал универсал Lada Largus, который сразу вошел в число самых продаваемых моделей российского рынка.
Затем на «АвтоВАЗе» начали собирать Nissan Almera, Renault Logan и Sandero, а также «вседорожный» универсал Lada Largus Cross и хэтчбек Lada XRay. В прошлом году с конвейера российского завод сошло 188 тысяч машин на платформе B0.
Мощность линии, где собирают модели Lada и Renault на B0, составляет 280 тысяч автомобилей в год, а темп работы достигает одного автомобиля в минуту. Кроме того, на этом конвейере делают кузова для завода Renault в алжирском городе Оран.
Lada XRay Cross предлагается только со 122-сильным мотором 1.8 и механической коробкой передач. Цены на хэтчбек начинаются от 754,9 тысячи рублей (без учета скидок).