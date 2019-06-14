«АвтоВАЗ» собрал миллионный автомобиль на платформе Renault

Мощность линии, где собирают модели Lada и Renault на B0, составляет 280 тысяч автомобилей в год, а темп работы достигает одного автомобиля в минуту. Кроме того, на этом конвейере делают кузова для завода Renault в алжирском городе Оран.

Lada XRay Cross предлагается только со 122-сильным мотором 1.8 и механической коробкой передач. Цены на хэтчбек начинаются от 754,9 тысячи рублей (без учета скидок).