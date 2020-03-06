Классический MINI «превратили» в Lotus из фильма о Джеймсе Бонде

Чтобы придать Mini Remastered облик бондовского Lotus Esprit Turbo, специалисты David Brown Automotive окрасили кузов хэтчбека в медный оттенок Copper Glow, а накладки на колесные арки выполнили в цвете Fade to Black. Затем они вручную нанесли полоски со словом Turbo на боковины (используется колер Sahara Gold) и установили 13-дюймовые спицованные колеса, за которыми просматриваются черные тормозные суппорты.
Особенностью хэтчбека также стали три прожектора Cibié на бампере, светодиодные фары, покрытая глянцевым лаком передняя панель из капа грецкого ореха, обивка салона кожей Arctic White и белой алькантарой, приборы Smiths с циферблатами цвета слоновой кости. Кроме того, «бондовскому» Mini досталась медиасистема с сенсорным дисплеем на семь дюймов, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и шестью динамиками.
Такой Mini оснащен мотором серии A рабочим объемом 1330 кубических сантиметров. Агрегат выдает 95 лошадиных сил и 118 Нм крутящего момента. Коробка — четырехступенчатая механика. Разгон до «сотни» у хэтчбека занимает 10,6 секунды.
Стоимость автомобиля составляет не меньше 70 тысяч фунтов стерлингов или 6,2 миллиона рублей.