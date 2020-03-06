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6 марта, 9:20

Классический MINI «превратили» в Lotus из фильма о Джеймсе Бонде

Компания David Brown представила спецверсию хэтчбека

Алексей Носаченко
Британская компания David Brown Automotive, выпускающая стилизованные под ретро спорткары и рестомоды классического MINI, представила уникальную версию хэтчбека, вдохновением для которой стал Lotus Esprit Turbo из двенадцатого фильма о Джеймсе Бонде «Только для твоих глаз» (1981). Сделанный по спецзаказу Mini Remastered окрашен в соответствующие киношному автомобилю цвета и оснащен современным оборудованием.

Чтобы придать Mini Remastered облик бондовского Lotus Esprit Turbo, специалисты David Brown Automotive окрасили кузов хэтчбека в медный оттенок Copper Glow, а накладки на колесные арки выполнили в цвете Fade to Black. Затем они вручную нанесли полоски со словом Turbo на боковины (используется колер Sahara Gold) и установили 13-дюймовые спицованные колеса, за которыми просматриваются черные тормозные суппорты.

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Особенностью хэтчбека также стали три прожектора Cibié на бампере, светодиодные фары, покрытая глянцевым лаком передняя панель из капа грецкого ореха, обивка салона кожей Arctic White и белой алькантарой, приборы Smiths с циферблатами цвета слоновой кости. Кроме того, «бондовскому» Mini досталась медиасистема с сенсорным дисплеем на семь дюймов, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и шестью динамиками.

Такой Mini оснащен мотором серии A рабочим объемом 1330 кубических сантиметров. Агрегат выдает 95 лошадиных сил и 118 Нм крутящего момента. Коробка — четырехступенчатая механика. Разгон до «сотни» у хэтчбека занимает 10,6 секунды.

Стоимость автомобиля составляет не меньше 70 тысяч фунтов стерлингов или 6,2 миллиона рублей.