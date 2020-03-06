Классический MINI «превратили» в Lotus из фильма о Джеймсе Бонде

Особенностью хэтчбека также стали три прожектора Cibié на бампере, светодиодные фары, покрытая глянцевым лаком передняя панель из капа грецкого ореха, обивка салона кожей Arctic White и белой алькантарой, приборы Smiths с циферблатами цвета слоновой кости. Кроме того, «бондовскому» Mini досталась медиасистема с сенсорным дисплеем на семь дюймов, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и шестью динамиками.