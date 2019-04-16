MINI Clubman получил измененную внешность и новые фары

Задние фонари хэтчбека по умолчанию светодиодные. Их также можно заказать в исполнении «под британский флаг» Union Jack. Для модели доступны три новых варианта окраски кузова: красный, зеленый и черный металлики, называющиеся Indian Summer Red, British Racing Green и MINI Yours Enigmatic Black. Вне зависимости от выбранного цвета кузова крыша и корпуса боковых зеркал могут быть окрашены в белый, черный или серебристый.