MINI Clubman получил измененную внешность и новые фары

Отличить обновленный MINI Clubman от дорестайлингового можно по «растянутой» решетке радиатора, состоящей из шести горизонтальных планок или забранной «шестиугольной» сеткой. В базе фары по-прежнему галогенные, но с увеличенным отражателем, блоки со светодиодными модулями и противотуманные LED-фары с ходовыми огнями — опция. У адаптивной оптики Clubman есть новая функция — матричный четырехсегментый дальний свет.
Задние фонари хэтчбека по умолчанию светодиодные. Их также можно заказать в исполнении «под британский флаг» Union Jack. Для модели доступны три новых варианта окраски кузова: красный, зеленый и черный металлики, называющиеся Indian Summer Red, British Racing Green и MINI Yours Enigmatic Black. Вне зависимости от выбранного цвета кузова крыша и корпуса боковых зеркал могут быть окрашены в белый, черный или серебристый.
В рамках программы MINI Yours для Clubman доступно несколько вариантов отделки салона, декоративных панелей и расширенный ассортимент оригинальных аксессуаров.
Изменение в начинке — предложенные как опция спортивная подвеска с 10-миллиметровым занижением и адаптивные амортизаторы. Гамма двигателей прежняя и включает трех- и четырехцилиндровые дизельные двигатели. Коробки — шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями вместо «автомата» Aisin. Привод — передний или полный ALL4.
В России дорестайлинговый MINI Clubman предлагается по цене от 1 640 000 рублей за версию с передним приводом, 136-сильным двигателем и восьмидиапазонным «автоматом».