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16:37

MINI Clubman получил измененную внешность и новые фары

Представлена рестайлинговая версия модели

Компания MINI представила обновленный Clubman. Универсал получил косметические изменения во внешности, в том числе другую решетку радиатора, адаптивную светодиодную головную оптику с матричным дальним светом и LED-противотуманные фары с кольцом ходовых огней, а также новые варианты отделки салона и доступ с расширенному перечню коммуникационных сервисов.
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Отличить обновленный MINI Clubman от дорестайлингового можно по «растянутой» решетке радиатора, состоящей из шести горизонтальных планок или забранной «шестиугольной» сеткой. В базе фары по-прежнему галогенные, но с увеличенным отражателем, блоки со светодиодными модулями и противотуманные LED-фары с ходовыми огнями — опция. У адаптивной оптики Clubman есть новая функция — матричный четырехсегментый дальний свет.

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Задние фонари хэтчбека по умолчанию светодиодные. Их также можно заказать в исполнении «под британский флаг» Union Jack. Для модели доступны три новых варианта окраски кузова: красный, зеленый и черный металлики, называющиеся Indian Summer Red, British Racing Green и MINI Yours Enigmatic Black. Вне зависимости от выбранного цвета кузова крыша и корпуса боковых зеркал могут быть окрашены в белый, черный или серебристый.

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В рамках программы MINI Yours для Clubman доступно несколько вариантов отделки салона, декоративных панелей и расширенный ассортимент оригинальных аксессуаров.

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Обновленный Clubman получил 4G-модем с доступном с консьер-сервису, данным о пробках, экстренным службам и возможностью удаленного обновления карт навигации.

Изменение в начинке — предложенные как опция спортивная подвеска с 10-миллиметровым занижением и адаптивные амортизаторы. Гамма двигателей прежняя и включает трех- и четырехцилиндровые дизельные двигатели. Коробки — шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями вместо «автомата» Aisin. Привод — передний или полный ALL4.

В России дорестайлинговый MINI Clubman предлагается по цене от 1 640 000 рублей за версию с передним приводом, 136-сильным двигателем и восьмидиапазонным «автоматом».

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