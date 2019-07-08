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19:01

Посмотрите, как 600-сильный MINI Cooper за секунды уничтожает шины

Автомобиль с самым аскетичным салоном оснащен мотором V8

На канале Hoonigan AutoFocus появился ролик с 600-сильным MINI Cooper массой 680 килограммов. В ролике показан бернаут на «Купере», во время которого пилот за секунды превращает покрышки автомобиля в лоскуты.

Самое необычное, что есть в этом проекте, это даже не его внешний вид и не то, как выглядит силовая установка — по словам владельца, автомобиль все еще может передвигаться по дорогам общего пользования, что он периодически и делает.

Источник: Hoonigan AutoFocus

Долго ехать на таком автомобиле практически невозможно — из салона убрали все «лишние» детали, чтобы снизить массу. Мощность V-образной «восьмерки» форсировали до 600 лошадиных сил. Автомобиль получился настолько мощным, что за несколько секунд превратил резину в лоскуты, а в середине заезда у пилота даже соскочил руль.

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