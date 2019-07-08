Посмотрите, как 600-сильный MINI Cooper за секунды уничтожает шины

Самое необычное, что есть в этом проекте, это даже не его внешний вид и не то, как выглядит силовая установка — по словам владельца, автомобиль все еще может передвигаться по дорогам общего пользования, что он периодически и делает.
Источник: Hoonigan AutoFocus
Долго ехать на таком автомобиле практически невозможно — из салона убрали все «лишние» детали, чтобы снизить массу. Мощность V-образной «восьмерки» форсировали до 600 лошадиных сил. Автомобиль получился настолько мощным, что за несколько секунд превратил резину в лоскуты, а в середине заезда у пилота даже соскочил руль.