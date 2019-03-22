Первый электрический MINI получит начинку от BMW i3

Аккумуляторы весят 200 килограммов. Они размещены в центральном тоннеле, а также на месте багажника и выхлопной системы. Общая масса электрического MINI — 1360 килограммов, что на 130 килограммов больше, чем у Cooper S с автоматической трансмиссией. Разгоняться батарейный Cooper будет также как Cooper S с двухлитровым турбомотором — с нуля до «сотни» чуть менее чем за семь секунд.