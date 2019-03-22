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15:53

Первый электрический MINI получит начинку от BMW i3

Производство модели начнется в ноябре этого года

MINI Electric Concept
Производство первого электрического MINI начнется в ноябре этого года. Хэтчбек, который получит название Cooper SE, оснастят силовой установкой от BMW i3 S. По предварительной информации, без подзарядки он сможет проезжать до 235 километров по циклу WLTP.
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Характеристики электрокара раскрыло издание Autoevolution, сотрудники которого посетили закрытое мероприятие, посвященное скорому выходу новой модели. От них стало известно, что технической начинкой с MINI Cooper SE поделится «спортивная» версия BMW i3 с индексом S. «Купер» получит 184-сильный электромотор (270 Нм момента) и блок батареей емкостью 33 киловатт-часа.

Аккумуляторы весят 200 килограммов. Они размещены в центральном тоннеле, а также на месте багажника и выхлопной системы. Общая масса электрического MINI — 1360 килограммов, что на 130 килограммов больше, чем у Cooper S с автоматической трансмиссией. Разгоняться батарейный Cooper будет также как Cooper S с двухлитровым турбомотором — с нуля до «сотни» чуть менее чем за семь секунд.

MINI Electric Concept

Предвестника серийного электрокара британской марки представили на автосалоне во Франкфурте в 2017 году. Машина получила особые настройки подвески и 19-дюймовые колесные диски. При этом некоторые элементы кузова концепт-кара были изготовлены на 3D-принтере.

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