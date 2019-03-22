Первый электрический MINI получит начинку от BMW i3

Характеристики электрокара раскрыло издание Autoevolution, сотрудники которого посетили закрытое мероприятие, посвященное скорому выходу новой модели. От них стало известно, что технической начинкой с MINI Cooper SE поделится «спортивная» версия BMW i3 с индексом S. «Купер» получит 184-сильный электромотор (270 Нм момента) и блок батареей емкостью 33 киловатт-часа.
Аккумуляторы весят 200 килограммов. Они размещены в центральном тоннеле, а также на месте багажника и выхлопной системы. Общая масса электрического MINI — 1360 килограммов, что на 130 килограммов больше, чем у Cooper S с автоматической трансмиссией. Разгоняться батарейный Cooper будет также как Cooper S с двухлитровым турбомотором — с нуля до «сотни» чуть менее чем за семь секунд.
Предвестника серийного электрокара британской марки представили на автосалоне во Франкфурте в 2017 году. Машина получила особые настройки подвески и 19-дюймовые колесные диски. При этом некоторые элементы кузова концепт-кара были изготовлены на 3D-принтере.