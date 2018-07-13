MINI показала детали первого серийного электрокара

Компания MINI опубликовала эскизы первой полностью электрической модели, которая дебютирует в следующем году. На них изображен декоративный элемент, заменяющий решетку радиатора, а также колесный диск. Дизайн деталей практически полностью повторяет то, что демонстрировалось на прототипе MINI Electric Concept в 2017 году.

Решетка радиатора электрического MINI будет выполнена в фирменном шестиугольном стиле. Однако ее сделают закрытой: для улучшения аэродинамических характеристик и отсутствия необходимости в охлаждении силовой установки. Асимметричный дизайн колесного диска целиком перенесут с концепта MINI Electric.

Предвестника серийного электрокара британской марки представили во Франкфурте. Машина получила особые настройки подвески и 19-дюймовые колесные диски. При этом некоторые элементы кузова концепт-кара были изготовлены с помощью 3D-печати.

MINI Electric Concept

По предварительной информации, модель дебютирует в 2019 году, через 60 лет после запуска в серию оригинального MINI. Сборку электрокара наладят на производственной площадке BMW Group в Коули, Великобритания. Силовые установки будет собирать на заводах Dingolfing и Landshut в Баварии.