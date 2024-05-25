MINI анонсировала новый хэтчбек версии John Cooper Works

Автомобиль сохранит бензиновый двигатель

Компания MINI анонсировала новый «горячий» хэтчбек версии John Cooper Works. В начале 2024 года появился хэтчбек MINI Cooper нового поколения с двигателем внутреннего сгорания. Построен такой хэтчбек на платформе предшественника, хотя и имеет современный дизайн в стиле электромобиля. Теперь стало известно, что именно бензиновый вариант превратится во флагманское «заряженное» исполнение MINI John Cooper Works. А чтобы подчеркнуть статус новинки, её предварительный показ проведут в рамках гоночного марафона «24 часа Нюрбургринга» 2024 года.