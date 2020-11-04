В MINI не скрывали планов постепенно электрифицировать всю модельную линейку, однако теперь стало известно, что исключение не сделают даже для четвёртого поколения лимитированной версии «горячего» хэтчбека.
Как сообщает издание Motoring File со ссылкой на собственные источники среди сотрудников марки, MINI сделает John Cooper Works GP электрическим. В настоящее время единственным MINI на электротяге является модель Cooper SE, чья силовая установка унифицирована с баварским электрокаром BMW i3.
Электрический MINI John Cooper Works GP уже находится на стадии прототипа. Снаружи он будет весьма похож на нынешний JCW GP, включая развитые расширители крыльев и массивное антикрыло. Изменится разве что решётка радиатора и исчезнут выхлопные трубы. Вероятно, силовую установку инженеры позаимствуют у Cooper SE, но мощность поднимут с нынешних 184 лошадиных сил до более впечатляющих значений. Стоит ожидать и более ёмкой батареи, но узнать это можно будет не ранее 2022 года.