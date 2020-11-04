В MINI не скрывали планов постепенно электрифицировать всю модельную линейку, однако теперь стало известно, что исключение не сделают даже для четвёртого поколения лимитированной версии «горячего» хэтчбека.

Как сообщает издание Motoring File со ссылкой на собственные источники среди сотрудников марки, MINI сделает John Cooper Works GP электрическим. В настоящее время единственным MINI на электротяге является модель Cooper SE, чья силовая установка унифицирована с баварским электрокаром BMW i3.