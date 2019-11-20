MINI раскрыла характеристики своего самого быстрого хот-хэтча

Разгон с места до 100 километров в час у переднеприводного MINI JCW GP занимает 5,2 секунды, а максимальная скорость достигает 265 километров в час. Для сравнения: полноприводному универсалу MINI JCW Clubman с таким же 2,0-литровым двигателем и аналогичным восьмидиапазонным «автоматом» Steptronic нужно 4,9 секунды, но его «максималка» ограничена на отметке 250 километров в час.

К особенностям версии GP относится встроенная блокировка дифференциала, усиленная подвеска и четырёхпоршневые передние тормоза. Как на других моделях серии JCW, передачи можно переключать подрулевыми лепестками. Точное время прохождения Нюрбургринга для JCW GP ещё не заявлено, но известно, что новинка проезжает «Северную петлю» быстрее восьми минут — похожее время демонстрировал, к примеру, BMW M5 Competition предыдущего поколения.