Теперь и с ДВС: MINI рассекретила «заряженные» хэтчбек и кабриолет JCW

Неделей ранее были представлены «заряженные» MINI Cooper и Aceman JCW с электрической силовой установкой — самой мощной в семействе. Они получили 258-сильный электромотор, который обеспечивает максимальную скорость в 250 километров в час и разгон до «сотни» за 5,9 и 6,4 секунды соответственно.

Емкость батареи в обоих случаях одинаковая и составляет 54,2 киловатт-часа, запас хода при этом разнится: если «зеленый» Cooper JCW проезжает без подзарядки 371 километр, то Aceman JCW — лишь 355 километров.