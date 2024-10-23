Теперь и с ДВС: MINI рассекретила «заряженные» хэтчбек и кабриолет JCW

Теперь и с ДВС: MINI рассекретила «заряженные» хэтчбек и кабриолет JCWХот-хэтч и его открытая версия получили 231-сильный двигатель
У обеих новинок перенастроена подвеска, которая заточена на то, чтобы подарить водителю «ощущение картинга в сочетании с маневренностью». В числе других отличий от стандартного Cooper — красные тормозные суппорты, 17- либо 18-дюймовые диски, контрастная крыша и корпуса зеркал в цветах Chili Red или Jetblack, а также эксклюзивный серый оттенок кузова Copper Grey. У кабриолета крыша закрывается за 18 секунд на скорости до 30 километров в час, есть и возможность сдвинуть ее на 40 сантиметров на любой скорости.
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В салоне — OLED-дисплей высокого разрешения, спортивный руль JCW, беспроводная зарядка для смартфона и возможность управления мультимедийной системой голосом. Заявлены двенадцать ультразвуковых датчиков, четыре камеры кругового обзора, система удержания автомобиля в полосе, ассистент парковки и навигационная система с трехмерной анимацией.
Неделей ранее были представлены «заряженные» MINI Cooper и Aceman JCW с электрической силовой установкой — самой мощной в семействе. Они получили 258-сильный электромотор, который обеспечивает максимальную скорость в 250 километров в час и разгон до «сотни» за 5,9 и 6,4 секунды соответственно.
Емкость батареи в обоих случаях одинаковая и составляет 54,2 киловатт-часа, запас хода при этом разнится: если «зеленый» Cooper JCW проезжает без подзарядки 371 километр, то Aceman JCW — лишь 355 километров.
Электрические версии JCW стоят от 42 350 евро (4,45 миллиона рублей) за Cooper Electric и от 45 450 евро (4,77 миллиона рублей) за Aceman JCW. Стоимость бензинового хэтчбека и кабриолета в модификации John Cooper Works пока не объявлена.