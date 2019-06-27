McLaren выпустил детский «гиперкар» за 25 000 рублей

Модельный ряд «МакЛаренов» для детей пополнился миниатюрной версией 720S, которая доступна с функциональными дверьми, информационно-развлекательной системой с набором популярной детской музыкой, а также экраном на панели, на котором можно смотреть фильмы. Клиентам предлагается выбрать одну из семи расцветок.
В движение машинку приводит электромотор, причем при нажатии на педаль акселератора из колонок доносится рев настоящего McLaren S720, а при торможении срабатывают стоп-сигналы. Двигатель сочетается с трехступенчатой трансмиссией. Управление осуществляется как с помощью руля, так и удаленно через пульт.
Оригинальный 720S укомплектован 4,0-литровой твин-турбо «восьмеркой» мощностью 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. От 0 до «сотни» гиперкар для взрослых разгоняется за 2,9 секунды, а до 200 — за 7,9 секунды. Максимальная скорость составляет 341 километров в час.