McLaren выпустил детский «гиперкар» за 25 000 рублей

В движение машинку приводит электромотор, причем при нажатии на педаль акселератора из колонок доносится рев настоящего McLaren S720, а при торможении срабатывают стоп-сигналы. Двигатель сочетается с трехступенчатой трансмиссией. Управление осуществляется как с помощью руля, так и удаленно через пульт.