Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:21

McLaren выпустил детский «гиперкар» за 25 000 рублей

По цене одного стандартного суперкара 720S можно купить семьсот таких мини-копий

Компания McLaren анонсировала старт продаж детского автомобиля McLaren 720S Ride-On за 315 фунтов стерлингов (25 тысяч рублей). В основу новинки легла более ранняя модель P1, также предназначенная для поклонников бренда в возрасте от двух до шести лет.
Загрузка...

Модельный ряд «МакЛаренов» для детей пополнился миниатюрной версией 720S, которая доступна с функциональными дверьми, информационно-развлекательной системой с набором популярной детской музыкой, а также экраном на панели, на котором можно смотреть фильмы. Клиентам предлагается выбрать одну из семи расцветок.

>
Reload
1 / 10

В движение машинку приводит электромотор, причем при нажатии на педаль акселератора из колонок доносится рев настоящего McLaren S720, а при торможении срабатывают стоп-сигналы. Двигатель сочетается с трехступенчатой трансмиссией. Управление осуществляется как с помощью руля, так и удаленно через пульт.

Оригинальный 720S укомплектован 4,0-литровой твин-турбо «восьмеркой» мощностью 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. От 0 до «сотни» гиперкар для взрослых разгоняется за 2,9 секунды, а до 200 — за 7,9 секунды. Максимальная скорость составляет 341 километров в час.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...