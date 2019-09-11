Посмотрите на осовремененный классический Mini для богачей

Еще в 2017 году стало известно, что фирма David Brown Automotive, специализирующаяся на восстановлении ретрокаров, планирует выпускать оригинальные Mini и продавать по 50-100 экземпляров в год по цене около 70 тысяч фунтов стерлингов. По всей видимости, рестомоды приглянулись клиентам, раз спустя два года компания анонсировала появление на рынке еще более дорогой и мощной спецверсии Oselli Edition, разработанной в партнерстве с Oselli Classic & Sports Cars.
Автомобиль пережил значительную модернизацию: объем четырехцилиндрового атмосферного двигателя увеличили с 1275 до 1420 кубических сантиметров, а его отдача возросла с 79 до 101 лошадиной силы. Пару агрегату составляет пятиступенчатая коробка передач.
Помимо этого специалисты доработали шасси: установили регулируемые амортизаторы Spax, тормозные механизмы спереди и легкосплавные барабаны на задних колесах, а также закрепили дополнительные блоки освещения на радиаторной решетке и заменили обычные кресла на спортивные ковши.
Презентация Mini Remastered Oselli Edition состоится 13 сентября в Гудвуде. Всего будет выпущено 60 экземпляров таких автомобилей в честь 60-летнего юбилея классического Mini.