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10:36

Посмотрите на осовремененный классический Mini для богачей

Британцы подготовили очередную дорогую новинку для поклонников бренда

Британская компания David Brown подготовила дорогую модификацию Mini Remastered Oselli Edition – автомобиль с кузовом от классической модели и начинкой, отвечающей современным стандартам. Цена у такой машины — 98 тысяч фунтов за четырехместную версию и 108 тысяч – за спортивный вариант с каркасом безопасности. По текущему курсу это 7,9-8,7 миллиона рублей.

Еще в 2017 году стало известно, что фирма David Brown Automotive, специализирующаяся на восстановлении ретрокаров, планирует выпускать оригинальные Mini и продавать по 50-100 экземпляров в год по цене около 70 тысяч фунтов стерлингов. По всей видимости, рестомоды приглянулись клиентам, раз спустя два года компания анонсировала появление на рынке еще более дорогой и мощной спецверсии Oselli Edition, разработанной в партнерстве с Oselli Classic & Sports Cars.

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Автомобиль пережил значительную модернизацию: объем четырехцилиндрового атмосферного двигателя увеличили с 1275 до 1420 кубических сантиметров, а его отдача возросла с 79 до 101 лошадиной силы. Пару агрегату составляет пятиступенчатая коробка передач.

Помимо этого специалисты доработали шасси: установили регулируемые амортизаторы Spax, тормозные механизмы спереди и легкосплавные барабаны на задних колесах, а также закрепили дополнительные блоки освещения на радиаторной решетке и заменили обычные кресла на спортивные ковши.

Презентация Mini Remastered Oselli Edition состоится 13 сентября в Гудвуде. Всего будет выпущено 60 экземпляров таких автомобилей в честь 60-летнего юбилея классического Mini.