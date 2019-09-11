Посмотрите на осовремененный классический Mini для богачей

Автомобиль пережил значительную модернизацию: объем четырехцилиндрового атмосферного двигателя увеличили с 1275 до 1420 кубических сантиметров, а его отдача возросла с 79 до 101 лошадиной силы. Пару агрегату составляет пятиступенчатая коробка передач.

Помимо этого специалисты доработали шасси: установили регулируемые амортизаторы Spax, тормозные механизмы спереди и легкосплавные барабаны на задних колесах, а также закрепили дополнительные блоки освещения на радиаторной решетке и заменили обычные кресла на спортивные ковши.