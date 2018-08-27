«Карманная ракета» по-британски: 360-сильный MINI c двигателем Honda

1,6-литровый агрегат B16, укомплектованный турбонагнетателем Garrett GT3076R, выдает 360 лошадиных сил. В планах владельца довести отдачу до более чем 500 сил и из переднеприводной превратить машину в полноприводную. Помимо нового мотора, MINI получил гоночные кресла Recaro, спортивные педали и пятиступенчатую «механику».