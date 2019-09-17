Автомобили MINI получили необычную опцию, как у Rolls-Royce

Недостатка в похожих аксессуарах на рынке запасных частей нет: на сайтах виртуальных торговых площадок можно заказать плавающие колпачки разного диаметра на практически любой автомобиль. Продавцы предлагают изделия с логотипами известных брендов и крышки со встроенной подсветкой по цене от нескольких долларов.