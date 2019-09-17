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12:25

Автомобили MINI получили необычную опцию, как у Rolls-Royce

Британский производитель разработал плавающие центральные колпаки колес

© MINI
В линейке аксессуаров MINI появились плавающие колпаки центра колеса. Конструктивно изделия аналогичны «вечно горизонтальным» колпачкам на моделях Rolls-Royce — благодаря балансирам и гибкому соединению со ступицей колеса.

Колпачки MINI остаются в статичном положении при езде на любой скорости вне зависимости от поверхности. Владельцы британских малолитражек могут заказать аксессуары с логотипом MINI или John Cooper Works в фирменных магазинах или на официальном сайте марки.

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Недостатка в похожих аксессуарах на рынке запасных частей нет: на сайтах виртуальных торговых площадок можно заказать плавающие колпачки разного диаметра на практически любой автомобиль. Продавцы предлагают изделия с логотипами известных брендов и крышки со встроенной подсветкой по цене от нескольких долларов.

В фирменных магазинах детали стоят ожидаемо дороже: колпачки с логотипом MINI оцениваются в 78 долларов (около 5 000 рублей по текущему курсу), а эмблема JCW обойдётся в 93 доллара (около 5 950 рублей по текущему курсу).