Автомобили MINI получили необычную опцию, как у Rolls-Royce

Колпачки MINI остаются в статичном положении при езде на любой скорости вне зависимости от поверхности. Владельцы британских малолитражек могут заказать аксессуары с логотипом MINI или John Cooper Works в фирменных магазинах или на официальном сайте марки.
Недостатка в похожих аксессуарах на рынке запасных частей нет: на сайтах виртуальных торговых площадок можно заказать плавающие колпачки разного диаметра на практически любой автомобиль. Продавцы предлагают изделия с логотипами известных брендов и крышки со встроенной подсветкой по цене от нескольких долларов.
В фирменных магазинах детали стоят ожидаемо дороже: колпачки с логотипом MINI оцениваются в 78 долларов (около 5 000 рублей по текущему курсу), а эмблема JCW обойдётся в 93 доллара (около 5 950 рублей по текущему курсу).