Mini сохранит физические органы управления в новых моделях

Хольгер Хампф, возглавивший дизайн-отдел бренда в 2024 году, в беседе с Motor1 подчеркнул: идеальный интерьер будущего — это не отказ от кнопок, а их гармоничный союз с цифрой.

«Крайне важно найти баланс между цифровым и аналоговым опытом, — объяснил Хампф. — Если перегнуть в сторону цифры, машина теряет связь с водителем и тот самый характер, которым славится Mini».

По его словам, визитная карточка бренда — круглый 9,4-дюймовый OLED-дисплей, представленный в 2023 году, — никуда не денется. Напротив, дизайнеры намерены развивать эту уникальную концепцию, дополняя ее физическим взаимодействием.

«У Mini достаточно сенсорного интерфейса, если спросите меня, — резюмировал Хампф. — Этот круглый дисплей — все, что нам нужно. Его размер идеален, а в будущем мы хотим сделать его еще более выразительным».

Ранее сообщалось, что УАЗ испытывает новые дизельные модели в экстремальных условиях.