MINI показала минивэн с одной дверью и подъемным лобовым стеклом

Urbanaut демонстрирует, как эволюционирует дизайн MINI. Например, фары расположены под решетчатой конструкцией из алюминия с прорезями, и их можно увидеть только тогда, когда они включены. Сами фары – многоцветные и могут показывать различные изображения, например, графика меняется при активации автопилота. Задние фонари с матричным дизайном работают по тому же принципу и размещены под решетчатыми алюминиевыми накладками.

Еще одна особенность Urbanaut – прозрачные колеса, подсвеченные изнутри. Они меняют свой вид в зависимости от режима движения. Фальшрадиаторная решетка имеет форму восьмигранника и выполняет функцию панели для датчиков систем автономного вождения – под ней спрятаны датчики и лидары.