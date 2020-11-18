MINI показала минивэн с одной дверью и подъемным лобовым стеклом

Urbanaut демонстрирует, как эволюционирует дизайн MINI. Например, фары расположены под решетчатой конструкцией из алюминия с прорезями, и их можно увидеть только тогда, когда они включены. Сами фары – многоцветные и могут показывать различные изображения, например, графика меняется при активации автопилота. Задние фонари с матричным дизайном работают по тому же принципу и размещены под решетчатыми алюминиевыми накладками.
Еще одна особенность Urbanaut – прозрачные колеса, подсвеченные изнутри. Они меняют свой вид в зависимости от режима движения. Фальшрадиаторная решетка имеет форму восьмигранника и выполняет функцию панели для датчиков систем автономного вождения – под ней спрятаны датчики и лидары.
Фото: MINI
Всего предусмотрено три режима: Wanderlust (единственный, при котором водитель может принять участие в управлении автомобилем), Vibe (для общения в компании) и Chill (для отдыха). Режим Wanderlust активируется прикосновением к логотипу MINI, после салон трансформируется: выдвигаются педали, руль и передняя панель. При включении режима автономного вождения руль и педали убираются.
При активации Vibe сдвижная боковая дверь открывается, лобовое стекло приоткрывается на манер форточки, а центральный экран становится центром управления мультимедиа. В режиме Chill можно менять положение заднего дивана и превратить центральный круглый дисплей в настольную лампу.
Urbanaut – лишь концепция, которая вряд ли когда-нибудь станет серийной. Вероятно, по этой причине в компании не углубляются в технические подробности, в том числе не рассказывают об электрической силовой установке минивэна.