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11:42

Британцы подготовили особый «Купер» в честь самого первого «Мини»

Всего будет выпущено 500 особых автомобилей

Компания MINI представила специальную модификацию хэтчбека Cooper S, подготовленную к 60-летнему юбилею с момента появления оригинального Morris Mini Minor. Всего будет выпущено 500 таких автомобилей.
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Новинка окрашивается в зеленый цвет British Racing Green, имеет черную крышу и корпуса зеркал заднего вида, полосы на капоте с логотипом спецверсии, а также 17-дюймовые легкосплавные двухцветные диски. Также надпись «60 years» можно встретить на передних крыльях около поворотников и порогах. Этот же логотип будет проецироваться на асфальт при помощи ламп подсветки околодверного пространства.

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Салон обшит коричневой кожей с зеленой прострочкой. Логотип спецверсии здесь размещен на руле и передних сиденьях.

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Техническая начинка машины осталась прежней. Хэтчбек комплектуется двухлитровым двигателем мощностью 197 сил и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. «Сотню» такая машина набирает за 6,7 секунды.

Помимо Cooper S, юбилейная спецверсия подготовлена и для более простых комплектаций. Доработки, за исключением белой крыши и корпусов зеркал, все те же

Юбилейную версию планируется в Великобритании с марта. Цены на нее начинаются от 29 990 фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей по текущему курсу).

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