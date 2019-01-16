Британцы подготовили особый «Купер» в честь самого первого «Мини»

Новинка окрашивается в зеленый цвет British Racing Green, имеет черную крышу и корпуса зеркал заднего вида, полосы на капоте с логотипом спецверсии, а также 17-дюймовые легкосплавные двухцветные диски. Также надпись «60 years» можно встретить на передних крыльях около поворотников и порогах. Этот же логотип будет проецироваться на асфальт при помощи ламп подсветки околодверного пространства.