Новая коробка будет доступна в качестве альтернативы «механике»

Пульс

Хэтчбеки MINI сменили «автомат» на «робот» с двумя сцеплениями

Eca3bab547dc3f2218dc821ad0d398cb045dd0d7
20 декабря 2017

Хэтчбеки и кабриолеты MINI будут оснащаться семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Сейчас на этих машинах используется шестиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin (на других моделях – восьмиступенчатая трансмиссия).

[Карты памяти: сколько старых MINI содержится в одном новом](https://motor.ru/articles/2016/11/01/classicminis/)

Карты памяти: сколько старых MINI содержится в одном новом

«Робот» будет предлагаться в качестве альтернативы шестиступенчатой «механике». У него электронный селектор – рычаг не фиксируется в положениях «R», «N» и «D», а «паркинг» включается отдельной кнопкой.

Трансмиссия поддерживает использование системы «старт-стоп», а ее работа может автоматически подстраиваться под дорожные условия – электроника следит за GPS-данными, выбирая нужную передачу или удерживая ее. Например, при приближении к повороту коробка заранее «скинет» ступень, а при связке виражей – не будет менять ее до выхода на прямой участок.

1/4
2/4
3/4
4/4

Как отметили в компании, коробку также настроили для плавного движения в пробках, чтобы ее работа ничем не отличалась от традиционного «автомата».

Автоматизация процесса

Самые популярные в России машины с «автоматом»

Теги:
MINI
Новости по теме
13 декабря 2017
На машинах MINI появится упрощенный логотип
11 октября 2017
Особый хэтчбек MINI посвятили модели полувековой давности
6 сентября 2017
MINI построила мегаагрессивный карбоновый хэтчбек
7 апреля 2017
Британцы выпустили современную версию оригинального MINI