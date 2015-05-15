Toyota выпустит мини-GT86

Toyota выпустит мини-GT86Японцы разработают маленькое купе со 130-сильным мотором
Компания Toyota разрабатывает новое маленькое купе, которое займет место в линейке производителя на ступеньку ниже модели GT86. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает издание Motoring.
Пока проект известен под внутренним обозначением «69DZ». Товарная двухдверка может получить 1,5-литровую «четверку» мощностью около 130 лошадиных сил, которая будет сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой или с «автоматом» такого же диапазона. Масса машины составит примерно 980 килограммов.
«На данный момент уже создан окончательный прототип, который вполне может быть запущен в серию. Новинка будет представлять собой современную интерпретацию маленького купе Sports 800 1965 года выпуска», — пояснил источник Motoring.
Кроме того, модель позаимствует ряд элементов у специальной версии GT86 – Style Cb. Внешний вид купе, которое выпустили для японского рынка ограниченным тиражом, разрабатывался исключительно женской командой дизайнеров.
Новинка получит фары головного света круглой формы, большую радиаторную решетку, а также короткие передний и задний свесы. Купе будет иметь посадочную формулу 2+2, однако сзади окажется достаточно места для комфортного размещения детей.
Наконец, источник Motoring отметил, что «Тойота» наняла для обкатки прототипа четырехкратного чемпиона мира по ралли Томми Мякинена, который должен помочь инженерам усовершенствовать управляемость модели.
Ожидается, что новое маленькое купе «Тойоты» появится в продаже в 2018 году, а цены на него будут начинаться от 20 тысяч долларов.