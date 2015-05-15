Toyota выпустит мини-GT86

Компания Toyota разрабатывает новое маленькое купе, которое займет место в линейке производителя на ступеньку ниже модели GT86. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает издание Motoring.

Пока проект известен под внутренним обозначением «69DZ». Товарная двухдверка может получить 1,5-литровую «четверку» мощностью около 130 лошадиных сил, которая будет сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой или с «автоматом» такого же диапазона. Масса машины составит примерно 980 килограммов.

«На данный момент уже создан окончательный прототип, который вполне может быть запущен в серию. Новинка будет представлять собой современную интерпретацию маленького купе Sports 800 1965 года выпуска», — пояснил источник Motoring.