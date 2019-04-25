Renault выпустит дешевый седан: меньше «Логана»!

По предварительной информации, седан будет построен на платформе CMF-A, как и хэтчбек Kwid. Длина машины не превысит четырех метров — нынешний Logan в длину насчитывает 4359 миллиметров. Двигатели новинке также достанутся от «Квида». Это бензиновые трехцилиндровые «атмосферники» мощностью 54 и 68 лошадиных сил, совмещенные с пятиступенчатой «механикой» или «роботом» (для старшего мотора).

Сейчас в Индии Renault продает четыре модели. Самая доступная — Kwid — стоит от 271 500 рупий или около 250 тысяч рублей по текущему курсу. Также в линейке есть минивэн Lodgy, кроссоверы Captur и Duster.