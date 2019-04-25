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16:02

Renault выпустит дешевый седан: меньше «Логана»!

Модель появится на индийском рынке

Компания Renault намерена возродить проект маленького седана на базе хэтчбека Kwid для индийского рынка. Такая модель может появиться в линейке марки в ближайшее время. По своим размерам новинка окажется меньше «Логана».
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По предварительной информации, седан будет построен на платформе CMF-A, как и хэтчбек Kwid. Длина машины не превысит четырех метров — нынешний Logan в длину насчитывает 4359 миллиметров. Двигатели новинке также достанутся от «Квида». Это бензиновые трехцилиндровые «атмосферники» мощностью 54 и 68 лошадиных сил, совмещенные с пятиступенчатой «механикой» или «роботом» (для старшего мотора).

Сейчас в Индии Renault продает четыре модели. Самая доступная — Kwid — стоит от 271 500 рупий или около 250 тысяч рублей по текущему курсу. Также в линейке есть минивэн Lodgy, кроссоверы Captur и Duster.

Renault Logan в России можно купить за 564 тысячи рублей. Седан доступен с мотором 1.6 мощностью 82, 102 или 113 лошадиных сил. Коробки — пятиступенчатая «механика» или четырехдиапазонный «автомат».

Logan первого поколения, который в Индии известен под именем Mahindra Verito, стоит 733 374 рупий (677 тысяч рублей).

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