Компания MINI избавилась от лишних версий, упростив модельный ряд

Дополнительное оснащение для этих модификаций можно добавить с помощью пакетов, выбор которых тоже упростили. Так, в Comfort и Comfort Plus входят опции вроде климат-контроля, обогрева кресел и парктроника с камерой заднего вида. Продвинутую мультимедиа с навигацией можно заказать в наборах с соответствующими названиями Navigation и Navigation Plus, а различные электронные помощники водителю – в Driving Assist Pack.

Еще одним серьезным изменением стало то, что из гаммы хэтчбеков убрали все дизельные модификации. При этом у всех MINI остались варианты персонализации экстерьера, например, окраска крыши другим цветом или наклейки в виде «гоночных» полос.