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14:18

Компания MINI избавилась от лишних версий, упростив модельный ряд

У моделей марки осталось три варианта комплектаций

Компания MINI упростила свой модельный ряд, избавившись от ряда модификаций. Пока изменения вступили в силу только в Великобритании, но впоследствии распространятся и на другие рынки.

Как сообщает Autocar, у всех моделей MINI теперь осталось только три варианта оформления: Classic, Sport и Exclusive. Первый их них – базовый и самый простой по оснащению, во втором появляется обвес John Cooper Works, спортивные кресла и зажатая подвеска, а в третьем – кожаная отделка салона и расширенное оснащение.

Дополнительное оснащение для этих модификаций можно добавить с помощью пакетов, выбор которых тоже упростили. Так, в Comfort и Comfort Plus входят опции вроде климат-контроля, обогрева кресел и парктроника с камерой заднего вида. Продвинутую мультимедиа с навигацией можно заказать в наборах с соответствующими названиями Navigation и Navigation Plus, а различные электронные помощники водителю – в Driving Assist Pack.

Еще одним серьезным изменением стало то, что из гаммы хэтчбеков убрали все дизельные модификации. При этом у всех MINI остались варианты персонализации экстерьера, например, окраска крыши другим цветом или наклейки в виде «гоночных» полос.

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С 1 ноября модели MINI по «упрощенной» системе можно будет заказать через сайт компании. В Великобритании первые клиенты получат такие машины в январе.

В России модели MINI предлагаются с моторами мощностью от 136 до 231 силы. Также доступен 150-сильный дизель для Countryman. Цены на машины начинаются от 1,35 миллиона рублей.

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