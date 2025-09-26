В России ожидается старт продаж сертифицированных автомобилей LiXiang

В России ожидается старт продаж сертифицированных автомобилей LiXiangРанее сообщалось, что процедуру сертификации модельного ряда марки планируется завершить этой осенью
Сейчас интересы этого производителя в России представляет компания Sinomach Auto, которая ещё в мае назвала первого официального партнёра бренда — дилерский холдинг «Авилон».
В пресс-службе Sinomach Auto уточнили, что сейчас главное — получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Эта процедура даст право на официальный ввоз, производство и легальную продажу автомобилей бренда.
Антон Алиханов пояснил, что лично обсуждал с руководством LiXiang перспективы открытия центра в России. Однако перед этим самому производителю необходимо провести полную сертификацию своей продукции для соответствия российским стандартам. Глава ведомства отметил, что министерство подключило к этой работе профильные сертификационные органы, включая институт НАМИ, и окажет любое необходимое содействие.
В августе российский министр посетил китайское производство, где собираются автомобили марки. Там ему представили минивэн Mega. Именно эта модель, как заявил Алиханов, готовится к появлению в России.
Приобрести машины LiXiang в России возможно уже с конца весны. Они доступны в салонах «Авилона». В ассортименте представлены гибридные кроссоверы L6, L7 и L9, а также упомянутый минивэн Mega, стоимость которого составляет почти 11 миллионов рублей. Важным отличием таких машин от ввезённых неофициально является полноценное сервисное сопровождение. На все модели распространяется гарантия завода-изготовителя сроком на 3 года или 100 тысяч километров пробега, а на тяговый аккумулятор — 8 лет или 160 тысяч километров.