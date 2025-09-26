В России ожидается старт продаж сертифицированных автомобилей LiXiang

Сейчас интересы этого производителя в России представляет компания Sinomach Auto, которая ещё в мае назвала первого официального партнёра бренда — дилерский холдинг «Авилон».

В пресс-службе Sinomach Auto уточнили, что сейчас главное — получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Эта процедура даст право на официальный ввоз, производство и легальную продажу автомобилей бренда.

Антон Алиханов пояснил, что лично обсуждал с руководством LiXiang перспективы открытия центра в России. Однако перед этим самому производителю необходимо провести полную сертификацию своей продукции для соответствия российским стандартам. Глава ведомства отметил, что министерство подключило к этой работе профильные сертификационные органы, включая институт НАМИ, и окажет любое необходимое содействие.