Минпромторг раскрыл продажи новых автомобилей за апрель

Минпромторг раскрыл продажи новых автомобилей за апрельВ министерстве считают, что российский авторынок «идет на поправку»
Если продажи новых легковых автомобилей превысили 101,4 тысячи штук, то коммерческие машины разошлись в количестве 9756 экземпляров — это на 16 процентов меньше, чем в апреле 2024-го, и на те же 16 процентов превосходит показатель марта 2025-го.
Глава «Автостата» Сергей Целиков написал в своем телеграм-канале, что «авторынок не безнадежен». «Май, конечно же, до 100 не дотянет, поскольку в мае будет всего 17 рабочих дней в ГИБДД против 22 в апреле, — отметил он. — Но во второй половине года плавное восстановление рынка новых легковых авто точно продолжится». Отчет о продажах новых легковых автомобилей от «Автостата» будет опубликован 7 мая.
В марте российский авторынок обвалился — в начале весны продажи новых машин просели почти в два раза. В марте россияне купили 79,8 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 45,5 процента меньше, чем в том же месяце прошлого года. Более 65 процентов объема продаж в начале весны пришлось на пять марок: это Lada, доля которой составляет 31,53 процента, а также четыре китайских бренда — Haval, Chery, Geely и Changan.