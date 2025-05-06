Минпромторг раскрыл продажи новых автомобилей за апрель

В министерстве считают, что российский авторынок «идет на поправку»

Продажи новых автомобилей в России рухнули на четверть. Это следует из статистики за апрель 2025 года, которую публикует Минпромторг. За второй месяц весны россияне купили 101 401 новую легковушку, что на 25 процентов меньше, чем в апреле 2024-го. При этом если сравнивать апрельский результат с мартом этого года, то продажи выросли на 28 процентов — в связи с этим в Минпромторге отмечают, что авторынок «идет на поправку».