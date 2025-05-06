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Опубликовано 06 мая 2025, 14:57
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Минпромторг раскрыл продажи новых автомобилей за апрель

В министерстве считают, что российский авторынок «идет на поправку»
Продажи новых автомобилей в России рухнули на четверть. Это следует из статистики за апрель 2025 года, которую публикует Минпромторг. За второй месяц весны россияне купили 101 401 новую легковушку, что на 25 процентов меньше, чем в апреле 2024-го. При этом если сравнивать апрельский результат с мартом этого года, то продажи выросли на 28 процентов — в связи с этим в Минпромторге отмечают, что авторынок «идет на поправку».
Минпромторг раскрыл продажи новых автомобилей за апрель
© Lada
Лиза Будрина
Лиза Будрина

Если продажи новых легковых автомобилей превысили 101,4 тысячи штук, то коммерческие машины разошлись в количестве 9756 экземпляров — это на 16 процентов меньше, чем в апреле 2024-го, и на те же 16 процентов превосходит показатель марта 2025-го.

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Глава «Автостата» Сергей Целиков написал в своем телеграм-канале, что «авторынок не безнадежен». «Май, конечно же, до 100 не дотянет, поскольку в мае будет всего 17 рабочих дней в ГИБДД против 22 в апреле, — отметил он. — Но во второй половине года плавное восстановление рынка новых легковых авто точно продолжится». Отчет о продажах новых легковых автомобилей от «Автостата» будет опубликован 7 мая.

В марте российский авторынок обвалился — в начале весны продажи новых машин просели почти в два раза. В марте россияне купили 79,8 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 45,5 процента меньше, чем в том же месяце прошлого года. Более 65 процентов объема продаж в начале весны пришлось на пять марок: это Lada, доля которой составляет 31,53 процента, а также четыре китайских бренда — Haval, Chery, Geely и Changan.

Источник:Минпромторг
Автор:Лиза Будрина
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#Продажи
#Авторынок
#Россия