В России изменится порядок медосвидетельствования водителей на опьянение

В новом приказе уточнен порядок освидетельствования лиц, кажущихся пьяными либо употреблявшими наркотические вещества. Особые условия проверки будут введены в случаях оказания экстренной медицинской помощи — например при авариях. Кроме того, министерство уточнит, когда нужно проверять сотрудников организаций, военнослужащих или граждан на военных сборах.

Перед проведением медосвидетельствования необходимо будет получить добровольное согласие. Проверяемый должен будет письменно подтвердить, что получил всю информацию о процедуре, ее целях и рисках. Если он откажется от проверки, ему выдадут справку о несогласии.