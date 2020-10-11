21:21

Новым автомобилем Папы Римского стал водородный седан Toyota

Понтифик пересел на автомобиль на топливных элементах

Сергей Ильин
Папа Римский Франциск обзавёлся новым служебным автомобилем. Глава римской католической церкви пересел на водородный Toyota Mirai, чтобы обратить внимание на проблемы экологии. Специально для понтифика седан модернизировали: Mirai лишился части крыши, обзавёлся специальной надстройкой, а сзади появился пандус.

Перепутать «папамобиль» с обычным Toyota Mirai невозможно: автомобиль для понтифика отличается перекомпонованным салоном, вместо сидений второго ряда на высоком постаменте установлено единственное кресло, привычная крыша отсутствует — вокруг трубчатого каркаса собран стеклянный навес.

Reload
1 / 8

Интерьер утилитарный: никаких элементов роскоши внутри нет, материалы практичные, электрорегулировки отсутствуют. Можно отметить только выдвижную лестницу для удобства посадки/высадки, а также бесхитростные подлокотники. В ходе торжественных церемоний Папа Римский сможет общаться с паствой стоя, держась за поручень; для охраны предусмотрена площадка позади заднего бампера.

Подчёркнуто скромный подход к транспорту — отличительная черта Папы Римского Франциска. Предшественники предпочитали эксклюзивные внедорожники Mercedes-Benz и Range Rover, но нынешний понтифик считает неуместным передвигаться на роскошных машинах.

Reload
1 / 2

Водородную Toyota Mirai вручали понтифику Франциску местные руководители японской марки — вице-президент Toyota Europe Мигель Фонсека и глава подразделения Toyota Italy Мауро Каруччо. Впервые на экологически чистом седане Франциск проехал в ноябре 2019 года в ходе визита в Японию. Автомобиль на топливных элементах понравился Папе, и спустя 11 месяцев водородная Toyota станет повседневным транспортом священнослужителя.

Технически Toyota Mirai для Папы Римского ничем не отличается от обычных седанов. Автомобиль приводит в движение 154-сильная (335 Нм) установка, топливный бак вмещает пять килограммов водорода, которых хватает на 500 километров пробега. Заправок на водороде в Ватикане нет (ближайшая в 15 километрах), но понтифика это не смущает.