Новым автомобилем Папы Римского стал водородный седан Toyota

Перепутать «папамобиль» с обычным Toyota Mirai невозможно: автомобиль для понтифика отличается перекомпонованным салоном, вместо сидений второго ряда на высоком постаменте установлено единственное кресло, привычная крыша отсутствует — вокруг трубчатого каркаса собран стеклянный навес.
Интерьер утилитарный: никаких элементов роскоши внутри нет, материалы практичные, электрорегулировки отсутствуют. Можно отметить только выдвижную лестницу для удобства посадки/высадки, а также бесхитростные подлокотники. В ходе торжественных церемоний Папа Римский сможет общаться с паствой стоя, держась за поручень; для охраны предусмотрена площадка позади заднего бампера.
Подчёркнуто скромный подход к транспорту — отличительная черта Папы Римского Франциска. Предшественники предпочитали эксклюзивные внедорожники Mercedes-Benz и Range Rover, но нынешний понтифик считает неуместным передвигаться на роскошных машинах.
Водородную Toyota Mirai вручали понтифику Франциску местные руководители японской марки — вице-президент Toyota Europe Мигель Фонсека и глава подразделения Toyota Italy Мауро Каруччо. Впервые на экологически чистом седане Франциск проехал в ноябре 2019 года в ходе визита в Японию. Автомобиль на топливных элементах понравился Папе, и спустя 11 месяцев водородная Toyota станет повседневным транспортом священнослужителя.
Технически Toyota Mirai для Папы Римского ничем не отличается от обычных седанов. Автомобиль приводит в движение 154-сильная (335 Нм) установка, топливный бак вмещает пять килограммов водорода, которых хватает на 500 километров пробега. Заправок на водороде в Ватикане нет (ближайшая в 15 километрах), но понтифика это не смущает.