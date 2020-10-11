Новым автомобилем Папы Римского стал водородный седан Toyota

Технически Toyota Mirai для Папы Римского ничем не отличается от обычных седанов. Автомобиль приводит в движение 154-сильная (335 Нм) установка, топливный бак вмещает пять килограммов водорода, которых хватает на 500 километров пробега. Заправок на водороде в Ватикане нет (ближайшая в 15 километрах), но понтифика это не смущает.