Для водородного седана Toyota Mirai разработали первый тюнинг-кит

Интересно, что комплект улучшений разработан для автомобиля, который не поступил в продажу ни на одном рынке, а информация о силовой установке появилась на сайте Toyota совсем недавно. Водородный седан получит 182-сильный (300 Нм) электродвигатель, а полностью заправленный Mirai сможет проезжать без дозаправки 845 километров — это значит, что после смены поколений автономность модели возрастёт на 200 километров.