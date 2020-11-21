Для водородного седана Toyota Mirai разработали первый тюнинг-кит

Новый Toyota Mirai в прочтении Modellista становится ещё более обтекаемым. Тюнинг-кит японского ателье включает в себя спортивные боковые юбки, накладки на зеркала и дверные ручки, передний сплиттер и вставки для заднего бампера. С обвесом Modellista свесы становятся больше, а клиренс — меньше.
modellista.co.jp
Интересно, что комплект улучшений разработан для автомобиля, который не поступил в продажу ни на одном рынке, а информация о силовой установке появилась на сайте Toyota совсем недавно. Водородный седан получит 182-сильный (300 Нм) электродвигатель, а полностью заправленный Mirai сможет проезжать без дозаправки 845 километров — это значит, что после смены поколений автономность модели возрастёт на 200 километров.
До автосалонов Toyota в США и Японии Mirai доберётся в декабре. В Стране восходящего солнца покупатели седана на топливных ячейках смогут сразу же доукомплектовать модель обвесом от Modellista. Вероятно, цены на тюнинг-кит раскроют одновременно с прайс-листом на водородный автомобиль.