Опубликовано 13 февраля 2026, 15:45
1 мин.

Мировой автопром погорел на создании электрокаров

Лидеры индустрии вложили огромные деньги
Разработка электрокаров грозит убытками мировым автогигантам. В сентябре 2025 года власти США отменили федеральную льготу, когда покупатели аккумуляторных моделей получали налоговый вычет на сумму 7500 долларов. После этого популярность этого вида транспорта рухнула: так, по итогам одного только четвёртого квартала падение продаж электрокаров составило 30%.
Мировой автопром погорел на создании электрокаров
© Ford
Алексей Кованов
Алексей Кованов

По оценкам экспертов The Wall Street Journal, представители «большой тройки», то есть компании General Motors, Ford и Stellantis, совокупно потеряли 50 миллиардов долларов после взрыва «электромобильного пузыря».

Впрочем, за пределами США популярность батарейной техники постепенно растёт: один только китайский BYD успешно экспортировал на зарубежные рынки более миллиона «зелёных» автомобилей.

Между тем, Honda отказалась от выпуска электрокаров на фоне многомиллиардных убытков. Четыре квартала подряд компания фиксирует операционные убытки, что и вынудило ее руководство пойти на беспрецедентные меры.