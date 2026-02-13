Мировой автопром погорел на создании электрокаров

Лидеры индустрии вложили огромные деньги

Разработка электрокаров грозит убытками мировым автогигантам. В сентябре 2025 года власти США отменили федеральную льготу, когда покупатели аккумуляторных моделей получали налоговый вычет на сумму 7500 долларов. После этого популярность этого вида транспорта рухнула: так, по итогам одного только четвёртого квартала падение продаж электрокаров составило 30%.