«Мерседес» сделал грузовик без зеркал заднего вида

Вместо зеркал заднего вида грузовик оборудован двумя камерами, расположенными над дверями в районе верхней кромки лобового стекла (при этом точки крепления для традиционных зеркал все же остались). Изображение с них выводится на два 15-дюймовых вертикальных дисплея с разрешением 720х1920 пикселей, которые установлены в салоне на передних стойках.