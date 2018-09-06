Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
19:20

«Мерседес» сделал грузовик без зеркал заднего вида

Зеркала заднего вида заменили камерами

Поделиться

Компания Mercedes-Benz представила грузовик Actros нового поколения, одной из главных особенностей которого стал отказ от традиционных зеркал заднего вида. Публичный дебют тягача состоится на выставке коммерческого транспорта в Ганновере, открывающейся 20 сентября.

Вместо зеркал заднего вида грузовик оборудован двумя камерами, расположенными над дверями в районе верхней кромки лобового стекла (при этом точки крепления для традиционных зеркал все же остались). Изображение с них выводится на два 15-дюймовых вертикальных дисплея с разрешением 720х1920 пикселей, которые установлены в салоне на передних стойках.

>
Reload
1 / 7

Новинка получила название MirrorCam. Этой системой водитель может пользоваться не только в движении, но и во время отдыха – кнопка включения камер находится в кабине около кровати.

Как говорят в «Мерседесе», электронные зеркала заднего вида позволили существенно улучшить аэродинамические характеристики грузовика, а также «улучшить безопасность и управляемость».

>
Reload
1 / 3

Помимо этого, грузовик получил новый интерьер с электронной приборной панелью и систему полуавтоматического вождения, которая удерживает автомобиль в полосе, может автоматически тормозить, снова начинать движение и даже контролировать рулевое управление в небольших плавных виражах. Также Actros научился считывать дорожные знаки и распознавать пешеходов на дороге.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...