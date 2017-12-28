Полный привод, три мотора и 680 сил: подробности о начинке электрокара Porsche

Первый электрический спорткар Porsche — Mission E — будет доступен в трех полноприводных модификациях. Самая мощная из них сможет выдават 680 сил. Позднее у модели могут появиться две версии с приводом на задние колеса. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает издание Automobile Magazine.

Электрокар будет доступен в двух- или трехмоторной конфигурациях. Суммарная отдача силовой установки базовой версии составит 408 лошадиных сил, средней — 544, а топовой — 680 лошадиных сил.

Porsche Mission E Concept

Для заднеприводных модификаций рассматривается два варианта электромоторов: мощностью 326 и 435 лошадиных сил. Помимо этого, для Mission E разрабатывают собственную двухступенчатую трансмиссию и самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением.

Porsche Mission E Concept

Самая мощная версия электрокара сможет разгоняться до 96 километров в час за 3,5 секунды. Запас хода машины составит 483 километра. С помощью фирменной системы быстрой зарядки батарею электрокара можно будет зарядить до 80 процентов за 20 минут.

Ранее сообщалось, что цена базовой версии Porsche Mission E будет на уровне цены базовой версии Panamera. Продажи электрического спорткара начнутся ближе к концу 2019 года.