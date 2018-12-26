Компания Mitsubishi первой повысит цены из-за нового НДС

В сообщении марки говорится, что цены вырастут на 25-50 тысяч рублей. Это будет зависеть от модели о комплектации. Более подробная информация, а также новый прайс-лист будут опубликованы на сайте Mitsubishi 1 января.

На сегодняшний день российская линейка Mitsubishi состоит из кроссоверов ASX, Eclipse Cross и Outlander, внедорожников Pajero, Pajero Sport и пикапа L200. Самая доступная модель — ASX – стоит от 1 149 000 рублей, самая дорогая — Pajero – оценена минимум в 2 499 000 рублей.

С сентября 2010 года на заводе Mitsubishi в Калужской области осуществляется мелкоузловая сборка Outlander и дизельного Pajero Sport. Остальные машины поставляются в Россию из Японии (Eclipse Cross и ASX) или Таиланда (бензиновый Pajero Sport и L200).