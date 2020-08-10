Mitsubishi заморозит поставки трех кроссоверов в Европу

О том, что Mitsubishi собирается сократить присутствие в Европе, стало известно в конце июля. Тогда сообщалось, что компания не будет выводить на европейские рынки новые автомобили – такой шаг призван сократить расходы на 20 процентов в течение двух лет. Основной фокус марки сместится на Азию, а деятельность на менее прибыльных рынках будет урезана до минимальной.