У Mitsubishi Outlander появилась особая версия в необычной расцветке

Mitsubishi Motors фактически продавала автомобили в США и до 80-х годов прошлого века, однако в рамках партнерства с Chrysler они выпускались под марками Dodge и Plymouth. Официально компания вышла на американский рынок в 1981-м: местное подразделение получило название Mitsubishi Motor Sales of America, а штаб-квартира была организована в Фаунтин-Вэлли, Калифорния. Первое время дилерская сеть насчитывала 70 салонов по всей стране.

В 1986 году компания перевезла штаб-квартиру в Сайпресс, штат Калифорния, а в 2019-м еще раз сменила прописку, на этот раз выбрав Франклин, штат Теннеси.