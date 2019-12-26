Появились подробности об обновленном Mitsubishi ASX для России

Кроссовер можно будет купить с базовым 117-сильным мотором объемом 1,6 литра в паре с шестиступенчатой «механикой» либо с более мощным двухлитровым агрегатом, который выдает 150 и работает в тандеме с вариатором. В списке доступного оснащения указаны климат-контроль, мультимедиа, кресла с функцией подогрева, камера заднего вида, светодиодная оптика, а также набор электронных ассистентов.
Европейская премьера обновленного Mitsubishi ASX состоялась в Женеве в марте этого года. От дорестайлинговой модели кроссовер можно отличить по Х-образному обрамлению решетки радиатора, узкой оптике и фонарям с LED-секциями – неотъемлемым составляющим фирменного стиля марки под названием Dynamic Shield.
Текущую версию ASX можно купить по цене от 1,229 миллиона рублей. По собственной информации «Мотора», с января по ноябрь в России было продано более 3,9 тысячи экземпляров этой модели, в том числе 429 машин в прошлом месяце.