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11:07

Появились подробности об обновленном Mitsubishi ASX для России

Новинку сертифицировали для продаж на российском рынке

Обновленный Mitsubishi ASX
Лиза Будрина
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на обновленный Mitsubishi ASX. Новинка поступит в продажу в 2020 году с двумя вариантами моторов, передним либо полным приводом. Цены станут известны ближе к запуску.

Кроссовер можно будет купить с базовым 117-сильным мотором объемом 1,6 литра в паре с шестиступенчатой «механикой» либо с более мощным двухлитровым агрегатом, который выдает 150 и работает в тандеме с вариатором. В списке доступного оснащения указаны климат-контроль, мультимедиа, кресла с функцией подогрева, камера заднего вида, светодиодная оптика, а также набор электронных ассистентов.

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Европейская премьера обновленного Mitsubishi ASX состоялась в Женеве в марте этого года. От дорестайлинговой модели кроссовер можно отличить по Х-образному обрамлению решетки радиатора, узкой оптике и фонарям с LED-секциями – неотъемлемым составляющим фирменного стиля марки под названием Dynamic Shield.

Текущую версию ASX можно купить по цене от 1,229 миллиона рублей. По собственной информации «Мотора», с января по ноябрь в России было продано более 3,9 тысячи экземпляров этой модели, в том числе 429 машин в прошлом месяце.

Источник: Росстандарт