Mitsubishi Eclipse Cross обзавелся пневмоподвеской

Самый яркий экспонат грядущего автосалона в Токио — Mitsubishi Eclipse Cross Weekend Explorer. От стандартного кроссовера шоу-кар отличается декором и оснащением, а также пневмоподвеской с возможностью регулировки клиренса — ее компрессор, ресивер и блок управления разместили внутри специальной ниши в багажнике. Регулировать высоту подвески можно с пульта дистанционного управления или через приложение на смартфоне. Помимо этого, на внедорожный «Эклипс» установили колеса Rays Team Daytona M9, обутые в покрышки Toyo Open Country R/T.