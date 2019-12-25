Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:57

Mitsubishi Eclipse Cross обзавелся пневмоподвеской

Японская марка представила концепты для автосалона в Токио

Алексей Носаченко
На Токийском моторшоу, которое пройдет с 10 по 12 января 2020 года, компания Mitsubishi Motors покажет несколько концептов. Среди них — Eclipse Cross с пневмоподвеской и «регбийный» минивэн Delica D:5.

Самый яркий экспонат грядущего автосалона в Токио — Mitsubishi Eclipse Cross Weekend Explorer. От стандартного кроссовера шоу-кар отличается декором и оснащением, а также пневмоподвеской с возможностью регулировки клиренса — ее компрессор, ресивер и блок управления разместили внутри специальной ниши в багажнике. Регулировать высоту подвески можно с пульта дистанционного управления или через приложение на смартфоне. Помимо этого, на внедорожный «Эклипс» установили колеса Rays Team Daytona M9, обутые в покрышки Toyo Open Country R/T.

>
Reload
1 / 5

Mitsubishi Eclipse Cross Weekend Explorer

Под капотом вседорожника установлен 1,5-литровый турбомотор семейства MIVEC. Он выдает 150 лошадиных сил и 240 Нм крутящего момента. Коробка — вариатор; привод — полный. За основу концепта взят серийный Eclipse Cross G Plus Package с обивкой салона натуральной кожей и медиасистемой SDA.

Также на Tokyo Auto Salon дебютируют подзаряжаемый гибрид Mitsubishi Outlander PHEV NERV со спутниковой антенной Kymeta KyWay u7, предназначенный для поддержки связи во время природных и техногенных катастроф; два варианта минивэна Delica D:5 — один выполненный в стиле ретро, другой — в виде автомобиля поддержки новозеландской команды по регби All Blacks; туристический eK X Wild Beast с багажником на крыше.