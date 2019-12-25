Mitsubishi Eclipse Cross обзавелся пневмоподвеской

Самый яркий экспонат грядущего автосалона в Токио — Mitsubishi Eclipse Cross Weekend Explorer. От стандартного кроссовера шоу-кар отличается декором и оснащением, а также пневмоподвеской с возможностью регулировки клиренса — ее компрессор, ресивер и блок управления разместили внутри специальной ниши в багажнике. Регулировать высоту подвески можно с пульта дистанционного управления или через приложение на смартфоне. Помимо этого, на внедорожный «Эклипс» установили колеса Rays Team Daytona M9, обутые в покрышки Toyo Open Country R/T.
Под капотом вседорожника установлен 1,5-литровый турбомотор семейства MIVEC. Он выдает 150 лошадиных сил и 240 Нм крутящего момента. Коробка — вариатор; привод — полный. За основу концепта взят серийный Eclipse Cross G Plus Package с обивкой салона натуральной кожей и медиасистемой SDA.
Также на Tokyo Auto Salon дебютируют подзаряжаемый гибрид Mitsubishi Outlander PHEV NERV со спутниковой антенной Kymeta KyWay u7, предназначенный для поддержки связи во время природных и техногенных катастроф; два варианта минивэна Delica D:5 — один выполненный в стиле ретро, другой — в виде автомобиля поддержки новозеландской команды по регби All Blacks; туристический eK X Wild Beast с багажником на крыше.