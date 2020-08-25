Посмотрите на Mitsubishi Evo, который светится в темноте

По словам автора ролика, перед началом эксперимента он нашёл восемь различных флуоресцентных пигментов, которые затем смешали с эмалью, поместили в контейнеры и убрали в тёмное помещение. Это позволило определить лучший вариант по степени свечения. Оказалось, что из восьми образцов этому критерию соответствуют только два.

Следующим этапом стало нанесение краски непосредственно на кузов автомобиля. После каждого слоя в помещении выключали свет, чтобы проверить покрытие на яркость свечения. В результате на Mitsubishi Evo ушло четыре галлона краски (примерно 15 литров).