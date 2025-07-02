Mitsubishi возродила Grandis. Теперь это перелицованный кроссовер Renault

Отличает Mitsubishi Grandis решетка радиатора с шильдиком японской марки, новая корма с увеличенными фонарями и другой дизайн колесных дисков диагональю от 17 до 19 дюймов. В длину кроссовер достигает 4410 миллиметров, а в багажнике умещается от 434 до 1455 литров груза в зависимости от положения спинок заднего ряда и самих кресел, которые можно двигать продольно.

В салоне новшеств еще меньше — руль с эмблемой Mitsubishi вместо Renault и более компактный рычаг селектора передач. В список оборудования включены медиасистема с 10,4-дюймовым дисплеем, дверь багажника с электроприводом и адаптивный круиз-контроль Mi-Pilot (аналог ProPilot от Nissan).