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Опубликовано 20 февраля 2025, 10:06
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Mitsubishi возродит Grandis в виде перелицованного Renault Symbioz

В продаже в Европе новинка появится осенью 2025 года
Mitsubishi выпустит новый Grandis на базе Renault. Японская компания анонсировала новинку для Европы, для которой вернет в строй имя Grandis, под которым с 2003 по 2011 годы выпускался трехрядный минивэн. В этот раз оно достанется переименованной версии Renault Symbioz — кроссовера на базе Captur, представленного весной прошлого года. Дебют нового Grandis ожидается в июле 2025-го.
Mitsubishi возродит Grandis в виде перелицованного Renault Symbioz
© Mitsubishi / Carscoops
Мария Руцкая

Возрожденный Mitsubishi Grandis построят на платформе CMF-B, которая также лежит в основе Mitsubishi ASX — «близнеца» Captur — Mitsubishi Colt, Renault Clio, Captur, Symbioz и Arkana, Nissan Micra и Juke, а также машин румынской Dacia.

Кроссовер от японского бренда получит варианты с «мягким» и полноценным гибридом, заимствованные у Renault. Отличаться от французской модели Mitsubishi будет шильдиками, названием и фирменной решеткой Dynamic Shield.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© Mitsubishi / Carscoops

Grandis обещаны «просторный и универсальный» интерьер с 10,4-дюймовым экраном мультимедийной системы от Google, как у Symbioz и Captur, а также полный набор систем активной безопасности и помощи водителю ADAS.

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Багажник тоже скопируют у Renault: его можно расширить с 492 до 624 литров благодаря сдвижному заднему дивану. Сложенные спинки задних сидений увеличат вместимость до максимальных 1582 литров.

Дебют Mitsubishi Grandis запланирован на июль, а на европейские рынки кроссовер начнет поступать осенью нынешнего года. Вслед за ним должна появиться еще одна новинка — пока безымянный компакт-кросс с электрической силовой установкой, который, в свою очередь, окажется «двойником» Renault Scenic E-Tech.

Источник:Mitsubishi
Автор:Мария Руцкая
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