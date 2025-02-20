Mitsubishi возродит Grandis в виде перелицованного Renault Symbioz

Возрожденный Mitsubishi Grandis построят на платформе CMF-B, которая также лежит в основе Mitsubishi ASX — «близнеца» Captur — Mitsubishi Colt, Renault Clio, Captur, Symbioz и Arkana, Nissan Micra и Juke, а также машин румынской Dacia.

Кроссовер от японского бренда получит варианты с «мягким» и полноценным гибридом, заимствованные у Renault. Отличаться от французской модели Mitsubishi будет шильдиками, названием и фирменной решеткой Dynamic Shield.