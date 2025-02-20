Mitsubishi возродит Grandis в виде перелицованного Renault Symbioz

Mitsubishi возродит Grandis в виде перелицованного Renault SymbiozВ продаже в Европе новинка появится осенью 2025 года
Возрожденный Mitsubishi Grandis построят на платформе CMF-B, которая также лежит в основе Mitsubishi ASX — «близнеца» Captur — Mitsubishi Colt, Renault Clio, Captur, Symbioz и Arkana, Nissan Micra и Juke, а также машин румынской Dacia.
Кроссовер от японского бренда получит варианты с «мягким» и полноценным гибридом, заимствованные у Renault. Отличаться от французской модели Mitsubishi будет шильдиками, названием и фирменной решеткой Dynamic Shield.
я выбрал вместо рекламы.
Grandis обещаны «просторный и универсальный» интерьер с 10,4-дюймовым экраном мультимедийной системы от Google, как у Symbioz и Captur, а также полный набор систем активной безопасности и помощи водителю ADAS.
Багажник тоже скопируют у Renault: его можно расширить с 492 до 624 литров благодаря сдвижному заднему дивану. Сложенные спинки задних сидений увеличат вместимость до максимальных 1582 литров.
Дебют Mitsubishi Grandis запланирован на июль, а на европейские рынки кроссовер начнет поступать осенью нынешнего года. Вслед за ним должна появиться еще одна новинка — пока безымянный компакт-кросс с электрической силовой установкой, который, в свою очередь, окажется «двойником» Renault Scenic E-Tech.