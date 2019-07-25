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10:13

Mitsubishi представила обновленный Pajero Sport

Внедорожник обновился в стиле пикапа L200

В Таиланде состоялась премьера обновленного Mitsubishi Pajero Sport, который не только изменился внешне, но и получил новое оборудование. Рестайлинговая модель появится и в России – производство наладят на мощностях завода в Калужской области, где в настоящее время собирают дореформенные автомобили.

Дизайн передней и задней части Pajero Sport был пересмотрен в соответствии с фирменным стилем бренда, в результате чего внедорожник стал походить на L200. Передняя оптика теперь двухуровневая: светодиодные фары размещены над блоком, объединяющим противотуманки и поворотники. У пикапа позаимствовали оформление радиаторной решетки, колесных арок, бамперов и капота. Задние фонари стали короче, а на багажной двери появился спойлер.

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Модернизация затронула и салон. Аналоговая приборная панель уступила место цифровой диагональю восемь дюймов, а также изменилась архитектура центрального тоннеля – теперь он имеет сквозной карман. В списке доступного оборудования указана новая мультимедийная система с восьмидюймовым экраном, для пассажиров второго ряда предусмотрены USB-разъемы, а багажную дверь оснастили сервоприводом. Кроме того, для обновленного внедорожника предусмотрены доработанная система контроля мертвых зон и система предупреждения об объектах при движении задним ходом.

Как и прежде, Pajero Sport в зависимости от рынка будет комплектоваться 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 лошадиная сила в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом», бензиновым 209-сильным атмосферным мотором объемом три литра либо 2,5-литровым дизелем, который развивает 136 сил. Последняя модификация представлена только в некоторых азиатских странах. Не изменилась и система полного привода по-прежнему используется Super Select II.

В представительстве Mitsubishi еще не объявили сроки появления рестайлингового Pajero Sport на российском рынке. Дореформенный внедорожник на сегодняшний день можно купить за 2 379 000 рублей.

Источник: Mitsubishi Motors