Mitsubishi представила обновленный Pajero Sport

Как и прежде, Pajero Sport в зависимости от рынка будет комплектоваться 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 лошадиная сила в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом», бензиновым 209-сильным атмосферным мотором объемом три литра либо 2,5-литровым дизелем, который развивает 136 сил. Последняя модификация представлена только в некоторых азиатских странах. Не изменилась и система полного привода – по-прежнему используется Super Select II.

В представительстве Mitsubishi еще не объявили сроки появления рестайлингового Pajero Sport на российском рынке. Дореформенный внедорожник на сегодняшний день можно купить за 2 379 000 рублей.