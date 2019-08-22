Появился брат-близнец обновленного Mitsubishi ASX

В салоне появился новый экран мультимедийной системы диагональю восемь дюймов против семидюймового у дореформенной модели, а дефлекторы уменьшились в размерах.

Двигатель у RVR/ASX прежний – это 1,8-литровый бензиновый агрегат мощностью 139 лошадиных сил. Он сочетается с вариатором, передним либо полным приводом. Цены на модель на японском рынке стартуют с отметки 19 800 долларов (примерно 1,3 миллиона рублей).