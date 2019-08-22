Появился брат-близнец обновленного Mitsubishi ASX

RVR практически не отличается от глобального рестайлингового ASX, дебютировавшего ранее. Он оформлен в том же фирменном стиле бренда, что и недавние L200 и Pajero Sport. Кроссовер обзавелся двухуровневой передней оптикой (фары размещены над блоком, объединяющим противотуманки и поворотники) и радиаторной решеткой с массивными поперечными планками, а также модернизированными задними фонарями.
В салоне появился новый экран мультимедийной системы диагональю восемь дюймов против семидюймового у дореформенной модели, а дефлекторы уменьшились в размерах.
Двигатель у RVR/ASX прежний – это 1,8-литровый бензиновый агрегат мощностью 139 лошадиных сил. Он сочетается с вариатором, передним либо полным приводом. Цены на модель на японском рынке стартуют с отметки 19 800 долларов (примерно 1,3 миллиона рублей).
Для сравнения, нынешняя версия Mitsubishi ASX в России стоит от 1 229 000 до 1 673 000 рублей. Кроссовер можно приобрести с моторами объемом 1,6 и 2,0 литра.