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11:43

Mitsubishi Xpander получил вседорожную версию

В самой компании новинку называют «кроссовером в кузове минивэна»

Линейка Mitsubishi Xpander пополнилась версией Cross: такой кроссвэн отличается от стандартной модели габаритами, пластиковыми накладками на колесных арках и порогах, а также наличием рейлингов на крыше.

Cross-версия на 50 миллиметров шире обычного Xpander, а дорожный просвет увеличился с 205 до 225 миллиметров. Как и стандартный вэн, новинку приводит в движение полуторалитровый мотор мощностью 105 лошадиных сил. Привод – только передний.

В список оснащения включены круиз-контроль, программируемое внешнее освещение с функциями «Приветствие» и «Возвращение домой», а также кондиционер. Спинки сидений во втором ряду можно сложить в пропорции 60:40, а третьего – 50:50. Кроме того, спинку центрального сиденья среднего ряда можно сложить отдельно от других, получив большой подлокотник.

Стандартный Xpander продается на Индонезии с 2017 года, там же организовано и его производство. Выпуск Xpander Cross налажен на том же заводе в Чикаранге, а у местных дилеров новинка появится 13 ноября. Позже территория продаж расширится на весь регион АСЕАН. В России эта модель не представлена.