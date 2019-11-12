Mitsubishi Xpander получил вседорожную версию

Cross-версия на 50 миллиметров шире обычного Xpander, а дорожный просвет увеличился с 205 до 225 миллиметров. Как и стандартный вэн, новинку приводит в движение полуторалитровый мотор мощностью 105 лошадиных сил. Привод – только передний.
В список оснащения включены круиз-контроль, программируемое внешнее освещение с функциями «Приветствие» и «Возвращение домой», а также кондиционер. Спинки сидений во втором ряду можно сложить в пропорции 60:40, а третьего – 50:50. Кроме того, спинку центрального сиденья среднего ряда можно сложить отдельно от других, получив большой подлокотник.
Стандартный Xpander продается на Индонезии с 2017 года, там же организовано и его производство. Выпуск Xpander Cross налажен на том же заводе в Чикаранге, а у местных дилеров новинка появится 13 ноября. Позже территория продаж расширится на весь регион АСЕАН. В России эта модель не представлена.