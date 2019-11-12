Mitsubishi Xpander получил вседорожную версию

Стандартный Xpander продается на Индонезии с 2017 года, там же организовано и его производство. Выпуск Xpander Cross налажен на том же заводе в Чикаранге, а у местных дилеров новинка появится 13 ноября. Позже территория продаж расширится на весь регион АСЕАН. В России эта модель не представлена.