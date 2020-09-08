13:06

Семейный минивэн Mitsubishi подготовили для профессионального ралли

Mitsubishi Xpander получил 350-сильный мотор и каркас безопасности

© Mitsubishi Motors
Лиза Будрина
Mitsubishi Motors превратила Xpander в спорткар, который сможет участвовать в чемпионате по ралли Австралии и Новой Зеландии в классе AP4 (болиды на базе серийных моделей с моторами объёмом до 1600 кубических сантиметров). Семейный минивэн обзавелся всеми атрибутами, необходимыми для профессиональных гонок: мощным мотором, секвентальной коробкой передач и каркасом безопасности.

Раллийный Xpander получил шасси и турбомотор 4B11T от Evolution X: для соответствия правилам его рабочий объём уменьшили с двух до 1,6 литра. Мощность составляет 350 лошадиных сил, максимальный крутящий момент — 556 Нм. Двигатель сочетается с шестиступенчатой механической секвентальной коробкой передач Sadev и постоянным полным приводом с тремя дифференциалами. Подвеску в свою очередь заменили на спортивную с принудительной регулировкой жесткости.

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Для снижения веса инженеры избавились от лишних кресел и отделки в салоне, установили гоночные «ковши» OMP, трубчатый каркас безопасности и гоночные приборы.

Новинку получит команда Team Ralliart New Zealand, которая прежде выступала на Mitsubishi Lancer Evolution и хэтчбеках Mirage. Раллийный Xpander AP4 уже прошёл необходимые тесты и в скором времени станет полноценным участником чемпионата.

В числе преимуществ семиместного минивэна 20-сантиметровый клиренс, 16 держателей для бутылок в салоне, 12-вольтовые розетки и лотки для смартфонов на каждом ряду сидений, а также климат-контроль с восемью настройками мощности для передних пассажиров и четырьмя для задних. Модель оснащается полуторалитровым мотором мощностью 105 лошадиных сил, который может работать как с пятиступенчатой «механикой», так и с четырехдиапазонным «автоматом». Привод только передний.

На российском рынке модель не представлена.