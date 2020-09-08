Семейный минивэн Mitsubishi подготовили для профессионального ралли

В числе преимуществ семиместного минивэна – 20-сантиметровый клиренс, 16 держателей для бутылок в салоне, 12-вольтовые розетки и лотки для смартфонов на каждом ряду сидений, а также климат-контроль с восемью настройками мощности для передних пассажиров и четырьмя для задних. Модель оснащается полуторалитровым мотором мощностью 105 лошадиных сил, который может работать как с пятиступенчатой «механикой», так и с четырехдиапазонным «автоматом». Привод – только передний.

На российском рынке модель не представлена.