Семейный минивэн Mitsubishi подготовили для профессионального ралли

Раллийный Xpander получил шасси и турбомотор 4B11T от Evolution X: для соответствия правилам его рабочий объём уменьшили с двух до 1,6 литра. Мощность составляет 350 лошадиных сил, максимальный крутящий момент — 556 Нм. Двигатель сочетается с шестиступенчатой механической секвентальной коробкой передач Sadev и постоянным полным приводом с тремя дифференциалами. Подвеску в свою очередь заменили на спортивную с принудительной регулировкой жесткости.
Для снижения веса инженеры избавились от лишних кресел и отделки в салоне, установили гоночные «ковши» OMP, трубчатый каркас безопасности и гоночные приборы.
Новинку получит команда Team Ralliart New Zealand, которая прежде выступала на Mitsubishi Lancer Evolution и хэтчбеках Mirage. Раллийный Xpander AP4 уже прошёл необходимые тесты и в скором времени станет полноценным участником чемпионата.
В числе преимуществ семиместного минивэна – 20-сантиметровый клиренс, 16 держателей для бутылок в салоне, 12-вольтовые розетки и лотки для смартфонов на каждом ряду сидений, а также климат-контроль с восемью настройками мощности для передних пассажиров и четырьмя для задних. Модель оснащается полуторалитровым мотором мощностью 105 лошадиных сил, который может работать как с пятиступенчатой «механикой», так и с четырехдиапазонным «автоматом». Привод – только передний.
На российском рынке модель не представлена.