Lamborghini восстановила купе Miura президента FIA

В конце 1972 года купе доставили первому владельцу — жителю Южной Африки лётчику Артуру Мэчину. Также как и сейчас «Миура» была выкрашена в оттенок красного Rosso Corsa, который сочетался с золотистыми порогами. Впоследствии машина перешла к Тодту.

Реставрационные работы заняли 13 месяцев. Специалисты Polo Storico целиком разобрали автомобиль, проверили маркировки деталей, а также убедились в их соответствии записям в сервисной документации.