Tesla снова отложила старт поставок «быстрейшего серийного автомобиля»

Теперь старт поставок Tesla Model S Plaid намечен на 10 июня, сказал Маск в своем Twitter. Он также не забыл дополнительно подогреть интерес к выходу модели и отметил, что она «похожа на космический корабль». Никаких подробностей о причинах очередного переноса бизнесмен не раскрыл, заявив, что дело в настройках, с которыми инженеры Tesla должны разобраться за неделю.
Отправку Model S Plaid покупателям задерживают уже не в первый раз. Выйти на рынок электрокар должен был еще в феврале, но этого так и не произошло. Тогда причиной стали испытания аккумуляторов, которые пришлось дополнительно проверять на безопасность. Поставки пришлось перенести на май, а затем – на июнь.
Обновленная Tesla Model S была представлена в конце января нынешнего года. Модель слегка изменилась внешне, получила пересмотренный салон и новую топовую версию Plaid, которую Маск назвал «самой быстро разгоняющейся машиной, которая когда-либо выпускалась серийно».
Такая Model S оснащается трехмоторной силовой установкой, выдающей на пике 1034 лошадиные силы. С места до 60 миль (97 километров) в час электрокар разгоняется за 1,99 секунды против 2,3 секунды у бывшей быстрейшей Model S – Performance. Максимальная скорость составляет 322 километра в час, а запас хода – 628 километров.
Причем это не предел: к выпуску готовят Model S Plaid+, которая сможет проезжать на полном заряде батареи до 840 километров. Заказы на дальнобойную версию принимаются с зимы. Первым клиентам такие электрокары обещали отправить до конца года, однако, судя по ситуации с «обычной» Model S Plaid, они тоже могут задержаться.