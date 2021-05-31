Tesla снова отложила старт поставок «быстрейшего серийного автомобиля»

Теперь старт поставок Tesla Model S Plaid намечен на 10 июня, сказал Маск в своем Twitter. Он также не забыл дополнительно подогреть интерес к выходу модели и отметил, что она «похожа на космический корабль». Никаких подробностей о причинах очередного переноса бизнесмен не раскрыл, заявив, что дело в настройках, с которыми инженеры Tesla должны разобраться за неделю.

Отправку Model S Plaid покупателям задерживают уже не в первый раз. Выйти на рынок электрокар должен был еще в феврале, но этого так и не произошло. Тогда причиной стали испытания аккумуляторов, которые пришлось дополнительно проверять на безопасность. Поставки пришлось перенести на май, а затем – на июнь.