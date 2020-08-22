Дрэг-гонка: обновленная Tesla Model S против Porsche Taycan Turbo S

Porsche Taycan Turbo S менее мощный — двухмоторная силовая установка рассчитана на 761 лошадиную силу и 1050 Нм крутящего момента. Кроме того, Porsche на 54 килограмма тяжелее, чем Tesla, и на 34 тысячи фунтов стерлингов дороже — цена топ-версии стартует со 139 тысяч фунтов стерлингов (13,61 миллиона рублей). Зато в активе Porsche двухступенчатый редуктор, смонтированный на задней оси, так что максимальная скорость немецкого электромобиля выше.