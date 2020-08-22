Дрэг-гонка: обновленная Tesla Model S против Porsche Taycan Turbo S

После апрельского обновления Tesla Model S получила особый режим лонч-контроля Cheetah Stance («стойка гепарда»). Также выросла отдача двухмоторной модификации Performance: теперь топ-версия выдаёт 836 лошадиных сил и 1300 Нм крутящего момента. Цена выросла незначительно: самую быструю Tesla можно купить за 105 тысяч фунтов стерлингов (10,28 миллиона рублей).
Фото: Tesla Model S Performance
Porsche Taycan Turbo S менее мощный — двухмоторная силовая установка рассчитана на 761 лошадиную силу и 1050 Нм крутящего момента. Кроме того, Porsche на 54 килограмма тяжелее, чем Tesla, и на 34 тысячи фунтов стерлингов дороже — цена топ-версии стартует со 139 тысяч фунтов стерлингов (13,61 миллиона рублей). Зато в активе Porsche двухступенчатый редуктор, смонтированный на задней оси, так что максимальная скорость немецкого электромобиля выше.
Видео: YouTube-канал carwow
Оба электрокара преодолели четверть мили с места быстрее 10,5 секунды, а разница не превысила 0,1 секунды. Любопытные результаты были показаны при старте с хода с 48 километров в час, а в тесте эффективности торможения Tesla Model S не смогла ничего противопоставить Porsche Taycan Turbo S с огромными углерод-керамическими тормозными дисками.