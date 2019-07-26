Tesla будет собирать кроссоверы Model Y в Китае и США

Кроссовер Model Y очень похож на седан Model 3, что значительно упрощает процесс подготовки заводов к серийному производству новинки. Компания планирует производить кроссовер на протяжении 12 месяцев и выпустить за это время полмиллиона экземпляров.
Маленькое кросс-купе Model Y построили на базе седана, но, в отличие от него, новичок получил внешний вид в духе «старшего» Model X, увеличенный дорожный просвет, третий ряд сидений в качестве опции и подъемную дверь багажника. Также в список базового оснащения вошла панорамная крыша и 15-дюймовый дисплей, а дополнительно можно установить адаптивный круиз-контроль с ультразвуковыми датчиками и 360-градусным обзором.
Весной следующего года производитель обещает запустить продажи, но сначала на рынке появятся только две версии: Long Range и модификация с двумя моторами. Первой Model Y обещают запас хода в 483 километра и разгон до 100 километров в час за 5,5 секунд. Полноприводный кроссовер сможет проезжать без подзарядки 451 километр, а разгон до сотни займет у него 4,9 секунды.
Вскоре после запуска продаж этих двух версий, на рынке появится более производительная модификация Perfomance. Электрический кроссовер в этом исполнении сможет разгоняться до 100 километров в час уже за 3,5 секунды, а его максимальная скорость составит 241 километров в час против показателя в 217 километров в час у полноприводной версии.