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13:46

Tesla будет собирать кроссоверы Model Y в Китае и США

Старт производства намечен на осень следующего года

Компания Tesla начала активную подготовку к запуску производства маленького кроссовера Model Y. Уже следующей осенью будет запущено полноценное производство сразу на двух заводах: в Калифорнии и в Шанхае.

Кроссовер Model Y очень похож на седан Model 3, что значительно упрощает процесс подготовки заводов к серийному производству новинки. Компания планирует производить кроссовер на протяжении 12 месяцев и выпустить за это время полмиллиона экземпляров.

Маленькое кросс-купе Model Y построили на базе седана, но, в отличие от него, новичок получил внешний вид в духе «старшего» Model X, увеличенный дорожный просвет, третий ряд сидений в качестве опции и подъемную дверь багажника. Также в список базового оснащения вошла панорамная крыша и 15-дюймовый дисплей, а дополнительно можно установить адаптивный круиз-контроль с ультразвуковыми датчиками и 360-градусным обзором.

Весной следующего года производитель обещает запустить продажи, но сначала на рынке появятся только две версии: Long Range и модификация с двумя моторами. Первой Model Y обещают запас хода в 483 километра и разгон до 100 километров в час за 5,5 секунд. Полноприводный кроссовер сможет проезжать без подзарядки 451 километр, а разгон до сотни займет у него 4,9 секунды.

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Вскоре после запуска продаж этих двух версий, на рынке появится более производительная модификация Perfomance. Электрический кроссовер в этом исполнении сможет разгоняться до 100 километров в час уже за 3,5 секунды, а его максимальная скорость составит 241 километров в час против показателя в 217 километров в час у полноприводной версии.