Tesla будет собирать кроссоверы Model Y в Китае и США

Кроссовер Model Y очень похож на седан Model 3, что значительно упрощает процесс подготовки заводов к серийному производству новинки. Компания планирует производить кроссовер на протяжении 12 месяцев и выпустить за это время полмиллиона экземпляров.

Маленькое кросс-купе Model Y построили на базе седана, но, в отличие от него, новичок получил внешний вид в духе «старшего» Model X, увеличенный дорожный просвет, третий ряд сидений в качестве опции и подъемную дверь багажника. Также в список базового оснащения вошла панорамная крыша и 15-дюймовый дисплей, а дополнительно можно установить адаптивный круиз-контроль с ультразвуковыми датчиками и 360-градусным обзором.