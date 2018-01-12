«Теслу» обвинили в обмане покупателей Model 3

Некоторые владельцы электрокара Tesla Model 3 обвинили производителя в изменении материалов отделки салона. В частности, речь идет об использовании более дешевой ткани вместо алькантары. По их словам, интерьеры на рекламных фотографиях и реальных автомобилях отличаются.

Пользователь твиттера worstofthymes опубликовал снимки, на которых видно, что для отделки салона электрокара используется ткань. При этом отмечается, что автомобиль идет с премиальным пакетом оснащения, который стоит дополнительные 5000 долларов.

О таких же проблемах сообщили владельцы автомобилей на форуме Tesla Motors Club и сайте Reddit. На сайте «Теслы» нет упоминания о том, что в пакете «премиальной отделки» должна быть обшивка деталей салона именно алькантарой, однако владельцы машин говорят, что за пять тысяч долларов рассчитывали получить более качественные материалы. К тому же, отделка алькантарой показана на официальных снимках машины и в обзорах на YouTube.

В декабре прошлого года сотрудники завода Tesla во Фримонте в интервью изданию Reuters сообщили, что 90 процентов электрокаров имеют производственные дефекты. Это не только косметические повреждения, но и более существенные недоработки: неисправные сиденья и двери, протечки в салоне, отсутствие уплотнителей и других запчастей.

Двумя месяцами ранее у производителя возникли сложности со сборкой электроседана Model 3. Из-за сложности настройки узловых систем производства на фабриках в Калифорнии и Неваде компания вместо 1500 автомобилей выпустила всего 260.