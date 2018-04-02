Tesla упростила использование автопилота в Model 3

Компания Tesla выпустила новое обновление для электромобиля Model 3, в котором добавила возможность управлять функциями автопилота кнопками на руле. Ранее для этого приходилось использовать центральный дисплей.

Отныне правая кнопка на рулевом колесе отвечает за настройку активного круиз контроля: прокрутка вверх-вниз меняет скорость движения, нажатие влево-вправо — дистанцию до впереди идущего автомобиля. Помимо этого, сохранилась возможность управления с помощью дисплея и голосовых команд.

У кнопок на руле также появилась и другая функция — установка положения боковых зеркал и рулевой колонки. Для этого необходимо на центральном экране выбрать соответствующий пункт меню.

Несмотря на совершенствование автопилота и других функций, у Tesla остаются проблемы с выходом на запланированный объем производства Model 3. В марте текущего года сообщалось, что отставание от плана связано с большим количеством бракованных деталей, которые компания вынуждена восстанавливать.

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