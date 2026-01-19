Модельный ряд KGM в нашей стране пополнит новый кроссовер

Корейский бренд KGM, ранее известный как SsangYong, в настоящее время представлен на российском рынке четырьмя моделями – Tivoli, Korando, Torres и Rexton. Actyon, в случае появления в России, станет пятым в линейке.

«Да, будет [поставляться в Россию]. Но о сроках поставки и о ценах мы сообщим несколько позже», — рассказал Осипов о перспективах KGM Actyon.

Технические характеристики модели уже известны: под капотом бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 170 л.с., который работает в паре с гидромеханическим «автоматом» Aisin. KGM Actyon выпускается в переднеприводной и полноприводной версиях (с муфтой в приводе задней оси). В оснащение кроссовера входят кресла с кожаной обивкой, медиасистема с сенсорным экраном, цифровая приборная панель, круиз-контроль и набор систем помощи водителю.