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12:31

Видео: Tesla Model X на настоящем бездорожье

Возможности электрокроссовера проверили на площадке автодрома Czech Motorland

На YouTube-канале Teslicka CZ опубликовано видео с испытаний электрического кроссовера Tesla Model X на внедорожной площадке автодрома Czech Motorland. В ролике автомобиль ездит по грязи, преодолевает скользкие подъемы и лужи.
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Кроссовер Tesla Model X оснащен пневмоподвеской, которая в максимально высоком положении обеспечивает 223 миллиметра дорожного просвета. Кроме того, у электрокара полностью плоское днище и есть специальный режим работы трэкшн-контроля Slip Start, который помогает передвигаться по рыхлому снегу, песку или грязи, а также раскачкой выезжать из глубокой ямы или колеи. Антипробуксовочная система «Теслы» работает так же, как на обычных машинах: использует тормоза и контролирует передачу момента к колесам, ограничивая мощность моторов.

Видео: Teslicka CZ

Силовая установка Tesla Model X состоит из двух электромоторов. В базовой версии они в паре выдают 524 лошадиные силы, в варианте Performance — 772 силы. Кроссовера оснащается батареей емкостью 100 киловатт-часов и способен разгоняться до «сотни» за 3,1 секунды. Без подзарядки Model X проезжает до 565 километров.

Цена Tesla Model X в России составляет минимум 11,5 миллиона рублей.

После снежной бури, обрушившейся на северо-восточные штаты, тягач не смог заехать в небольшую горку, покрытую льдом. На помощь ему пришел электрический кроссовер Tesla.
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