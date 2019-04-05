Видео: Tesla Model X на настоящем бездорожье

Кроссовер Tesla Model X оснащен пневмоподвеской, которая в максимально высоком положении обеспечивает 223 миллиметра дорожного просвета. Кроме того, у электрокара полностью плоское днище и есть специальный режим работы трэкшн-контроля Slip Start, который помогает передвигаться по рыхлому снегу, песку или грязи, а также раскачкой выезжать из глубокой ямы или колеи. Антипробуксовочная система «Теслы» работает так же, как на обычных машинах: использует тормоза и контролирует передачу момента к колесам, ограничивая мощность моторов.