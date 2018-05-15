Видео: Tesla Model X отбуксировал пассажирский Boeing

Австралийская авиакомпания Qantas разместила на своем YouTube-канале ролик, на котором электрокроссовер Tesla Model X P100D буксирует пассажирский лайнер Boeing 787-9 Dreamliner. Видео снято на рулежной дорожке аэропорта Мельбурна.

Электрокар Tesla Model X P100D оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 773 лошадиные силы и 967 Нм крутящего момента. Питаются они от блока аккумуляторов емкостью 100 киловатт-часов. Масса машины составляет 2468 килограммов.

Видео с YouTube-канала Qantas.

Максимальная масса Boeing 787-9 Dreamliner — 193 тонны, пустой лайнер весит 126 тонн. На борт самолет может принять до 290 пассажиров и 126 тысяч литров топлива. Максимальная скорость лайнера — 956 километров в час.

Ранее глава Tesla Илон Маск в ответ на вопрос, груз какой массы может буксировать кроссовер разместил в своем твиттере видео, где Model X вытащила из тоннеля груженные породой вагонетки, масса которых составляет 113,4 тонны.

Весной прошлого года две модификации Porsche Cayenne — 385-сильная S Diesel и 570-сильная Turbo S — поочередно отбуксировали один из крупнейших пассажирских самолетов в мире Airbus A380. Масса лайнера составляет около 285 тонн.

В 2013-м Nissan Patrol попал в Книгу рекордов Гиннесса, отбуксировав загруженный и полностью заправленный грузовой самолет Ил-76.